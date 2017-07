Flahaut houdt Franstalig budget op orde, ondanks scheiding met cdH

Door: redactie

Ondanks de aangekondigde scheiding tussen PS en cdH zal het kabinet van André Flahaut (PS), die in de Franse gemeenschap bevoegd is voor Begroting, zijn schouders zetten onder de begroting voor volgend jaar. "We gaan de mensen niet in de steek laten", aldus minister Flahaut. De verschillende administraties hebben al aangegeven hoeveel middelen ze in 2018 nodig zouden hebben.