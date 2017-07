"Bij twijfel over roetfilter moeten eigenaars naar officiële verdeler voor attest"

kv

Als het van minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) afhangt, moeten de eigenaars van wagens waarbij er tijdens de keuring een vermoeden is van een leeggehaalde roetfilter, eerst naar een erkende verdeler om een attest. Dat meldt het kabinet-Weyts vandaag. De minister is ook vragende partij voor strengere Europese normen.

De VRT-nieuwsdienst bracht vandaag aan het licht dat dieselauto's waarbij de roetfilter illegaal is weggehaald, vaak nog vlotjes door de autokeuring geraken. Volgens sectorfederatie Traxio en de koepel van autokeurders Goca zijn de roetfiltermetingen bij de keurders achterhaald en is er dringend modernere apparatuur nodig om de metingen correct te kunnen uitvoeren.



De minister werkt aan een aanpassing van de bestaande meetapparatuur en onderzoekt ook manieren om de metingen te verfijnen. Ook de eigenaars van dieselauto's waar mogelijk geen roetfilter meer in zit, worden door Weyts in het werk gestoken. Als er tijdens de autokeuring twijfel ontstaat over een mogelijk weggehaalde roetfilter, dan moet de eigenaar eerst terug naar een erkende verdeler voor een officieel attest.



De N-VA'er laat tot slot ook weten "zeer nadrukkelijk vragende partij" te zijn voor strengere normen op Europees niveau. "Op die manier worden de mazen van het net kleiner en de pakkans groter", klinkt het.