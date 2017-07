Verdachte van geweld tegen politie op Sinksenfoor blijft in de cel, maar gaat in beroep

avh

3/07/17 - 19u18 Bron: Belga

© screenshot.

De raadkamer in Antwerpen heeft vandaag de aanhouding bevestigd van de 23-jarige man uit Merksem die samen met zijn jongere broer betrokken was bij de brutale aanval op agenten op de Antwerpse Sinksenfoor.

Een politiepatrouille werd vorige week aangevallen toen ze tussenkwam in een vechtpartij op de Sinksenfoor. Eén van de inspecteurs moest slagen en schoppen in het gezicht incasseren, met ernstige verwondingen en arbeidsongeschiktheid tot gevolg. Een deel van het incident werd gefilmd en de beelden werden verspreid via sociale media.



Een dag later werd een 15-jarige jongen opgepakt, die zijn betrokkenheid bij de feiten toegaf. Hij was diegene die de agent in het gezicht had geschopt, nadat zijn oudere broer samen met de agent op de grond was gevallen na wat duw- en trekwerk. De 15-jarige had daarna ook nog een tweede agent die hem wilde vastgrijpen enkele klappen gegeven.



De minderjarige werd door de jeugdrechter in een gesloten instelling geplaatst. "Die plaatsing werd vandaag bevestigd", zegt Ken Witpas, woordvoerder bij de Antwerpse afdeling van het parket van Antwerpen.



De 23-jarige broer gaf zichzelf aan bij de politie en werd aangehouden door de onderzoeksrechter. De raadkamer bevestigde vandaag zijn aanhouding, waardoor hij nog een maand in de cel blijft.