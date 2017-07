3,25 miljoen aan premies: zo veel kost vertrek van PS uit regering van de Franse gemeenschap

EB

3/07/17 - 17u43 Bron: Belga

© belga.

Het opdoeken van de vijf kabinetten van de PS-leden van de regering van de Franse gemeenschap kost iets meer dan 3,25 miljoen euro aan vertrekvergoedingen voor de kabinetsmedewerkers.

De vijf socialistische kabinetten (Rudy Demotte, Jean-Claude Marcourt, André Flahaut, Isabelle Simonis en Rachid Madrane) tellen vandaag een 200-tal medewerkers. Van hen zijn er 86 gedetacheerd van de administratie.



Indien de PS-cdH-meerderheid zou uiteenvallen en cdH nieuwe coalities zou vormen, zitten dus een kleine 120 PS-kabinetsleden zonder werk. Ze hebben recht op een forfaitaire vertrekvergoeding van vijf maanden salaris, plus premies. Het opdoeken van de PS-kabinetten heeft een prijskaartje van 3,25 miljoen euro die ten laste valt van de Franse gemeenschap, zo antwoordde minister-president Rudi Demotte (PS) op een vraag van Caroline Persoons (DéFI).



"Die kosten houden geen rekening met de installatiekosten voor de nieuwe kabinetten", merkte Demotte op.



Indien het cdH de regering van de Franse gemeenschap zou verlaten, blijven de vertrekvergoedingen beperkt tot 1,67 miljoen. De partij heeft immers maar twee kabinetten, van Marie-Martine Schyns en Alda Greoli. Die tellen slechts 108 medewerkers, onder hen 61 gedetacheerden.



Bij het cdH werd er maandag op gewezen dat de bedragen van minister-president Demotte maximumbedragen zijn, waarbij alle medewerkers op korte termijn geen nieuwe baan vinden.



Begrotingsminister André Flahaut (PS) verduidelijkte even later op een vraag van Philippe Knaepen (MR) dat er in de begrotingsaanpassing 2017 geen rekening gehouden is met eventuele vertrekvergoedingen. "De regels willen dat deze uitgaven door de nieuwe kabinetten gedragen worden. Het zou dus goedkoper zijn dat het cdH de regering verlaat", klonk het met een knipoog.