Ruim 5.700 bedrijven op de fles in eerste jaarhelft en dat kostte bijna 11.000 jobs

3/07/17 - 16u17 Bron: Belga

Het aantal faillissementen in België is in de eerste helft van dit jaar met bijna 9 procent gestegen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. In Brussel werden zelfs 40 procent meer faillissementen uitgesproken, zo meldt het handelsinformatiekantoor Graydon. Het jobverlies ten gevolge van faillissementen is wel gedaald.

Van januari tot en met juni werden in totaal 5.731 faillissementen uitgesproken, 470 meer (+8,9 procent) dan in de eerste helft van 2016. Vooral de forse toename in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest springt in het oog. Er gingen het voorbije halfjaar 1.326 ondernemingen failliet, het op een na hoogste cijfer ooit en 39,7 procent meer dan in de eerste helft van 2016.



De stijging in Brussel is volgens Graydon "niet zozeer een gevolg van een verslechterende economische situatie of tijdelijke problemen, maar van een veranderd beleid op rechtbankniveau". Maar de persrechter van de Nederlandstalige Brusselse rechtbank van koophandel ontkende eerder al dat er sprake zou zijn van een ander beleid.



Het aantal faillissementen steeg ook in Vlaanderen en Wallonië, maar in beperktere mate. In Vlaanderen werden 2.882 bedrijven failliet verklaard (+0,7 procent), in Wallonië 1.486 (+4,9 procent).



Horeca slaat alle records

Op sectoraal niveau slaat de horeca alle records, met 1.160 faillissementen in het eerste semester (+10 procent). Zowel in Brussel als Wallonië lag het aantal horecafaillissementen meer dan een vijfde hoger dan in dezelfde periode vorig jaar. Vooral het aandeel "eetgelegenheden met beperkte bediening" stijgt sterk in de cijfers.



Ook in sectoren als bouw, kleinhandel, zakelijke dienstverlening, transport en garagehouders werden meer faillissementen uitgesproken.



Het aantal jobs dat door de faillissementen op de tocht kwam te staan, daalde wel. In het eerste semester ging het om 10.976 banen, 2,5 procent minder dan een jaar eerder.



De grootste faillisementen van het voorbije halfjaar werden uitgesproken in juni. De maand begon met het faillissement van IdemPapers uit Virginal (Itter, Waals-Brabant), waar 396 mensen werkten. Halverwege de maand volgde de faling van MLTS uit Charleroi (190 banen).