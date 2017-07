Buurman redt vrouw (81) uit brandend huis na ontploffing: "Het was op het nippertje"

Door: Ronny De Coster

Wortegem Bij een zware brand in het Oost-Vlaamse Wortegem is vanmiddag een 81-jarige vrouw gewond geraakt. Haar 77-jarige buur (foto) slaagde erin de vrouw uit het brandende huis te bevrijden. "Als ik één minuut later zou geweest zijn, was het te laat", zegt de buurman.

Het vuur ontstond nadat zich in het huis van de alleenstaande vrouw een ontploffing had voorgedaan. Een buurman die de knal had gehoord, snelde ter plaatse en kon de vrouw bevrijden. "Het was op het nippertje", zegt Michel Deven. "Net toen ik haar langs de voordeur naar buiten sleurde, wakkerde het vuur fel aan. Enkele seconden later stond de hele ruimte in lichterlaaie."



Brandwonden

Het slachtoffer liep lichte brandwonden op aan het hoofd en de benen. Ze is afgevoerd naar het algemeen ziekenhuis in Oudenaarde. Haar huis is helemaal vernield. Een branddeskundige komt ter plaatse om de oorzaak van de ontploffing te achterhalen.

