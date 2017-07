Chaos in station Leuven door toevloed festivalgangers Rock Werchter

EB

3/07/17 - 12u59 Bron: Belga

© photo news.

In het station van Leuven zijn vanmiddag verschillende perrons afgesloten omdat die bomvol staan met mensen die het festival Rock Werchter hebben bijgewoond en op weg zijn naar huis. Dat meldt de federale politie op twitter.

© photo news. © photo news.

De mensenmassa kan voor onveilige situaties zorgen, reden waarom de politie de perrons tijdelijk heeft laten afsluiten. Zodra het terug veilig is, zullen ze opnieuw opengesteld worden. "We vragen iedereen om de richtlijnen van de politie op te volgen, zodat de terugkeer vlot en veilig verloopt", klinkt het bij de federale politie.



"Het is momenteel zeer druk in het station van Leuven", zegt een woordvoerster van de federale politie. "De uitstroom aan festivalgangers van Rock Werchter zorgt voor een massale instroom op het station. Al die mensen willen tegelijk naar huis. We doen ons best om dat in goede banen te leiden. Dat brengt mee dat we een perron soms moeten afsluiten als het te vol staat, ook om te vermijden dat er mensen op de sporen gaan lopen. We vragen iedereen om geduld te oefenen en de richtlijnen van de politie op te volgen, zodat de terugkeer naar huis voor iedereen vlot en veilig verloopt."



Zowat 30.000 festivalgangers hebben de trein genomen om van en naar Rock Werchter te reizen. Met hun festivalticket konden de muziekliefhebbers een gratis treinbiljet downloaden op de website van NMBS. Het gratis treinbiljet was geldig voor de treinen van en naar het station van Leuven of dat van Aarschot, waar ze konden overstappen op de gratis pendelbussen van De Lijn.



De spoormaatschappij voerde het treinaanbod van en naar Rock Werchter op. Zo waren in totaal vier extra treinen ingelegd: de 'Party Train' op woensdag van Oostende naar Leuven en drie extra treinen maandagochtend en maandagmiddag van Aarschot naar Mechelen, met halte in Leuven. "Daarnaast werd de capaciteit van een aantal normale treinen van en naar Leuven en Aarschot versterkt", aldus nog de NMBS.