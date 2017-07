Onkelinx: "Tegen einde van de zomer cumulverbod in Brussels Parlement"

EB

3/07/17 - 11u51 Bron: Belga

Laurette Onkelinx. © belga.

Na het statutair congres van de PS afgelopen weekend denkt Laurette Onkelinx, voorzitster van de Brusselse PS, dat er "tegen het einde van de zomer" in het Brussels Parlement een meerderheid kan komen voor de invoering van een cumulverbod.

De afspraken die de PS afgelopen weekend heeft gemaakt op haar statutair congres in Henegouwen vormen volgens Onkelinx maar "een eerste stap", zo zei ze maandagochtend op Bel-RTL.



"Tegen het einde van de zomer kunnen we in het Brussels Parlement een meerderheid vinden voor een volledig cumulverbod: één persoon, één mandaat, één vergoeding", aldus Onkelinx.



Positie van Di Rupo

Over de figuur van Elio Di Rupo als voorzitter zegt Onklinx: "het zou schandalig zijn om, terwijl de partij in stormweer zit, als kapitein te zeggen 'ik vertrek'".



Onkelinx twijfelt ook niet aan de legitimiteit van haar eigen positie aan het hoofd van de Brusselse federatie. Zij zegt dat ze gesteund wordt door de militanten. "Ik voel me verantwoordelijk voor de verandering", stelt ze.