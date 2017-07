Truck botst op kermiskraam: weg bezaaid met plastic eendjes en speelgoed

Door: Jef Van Nooten

Turnhout De Steenweg op Zevendonk in Turnhout werd maandagochtend na een ongeval bezaaid met plastic eendjes en speelgoed.

Kort voorbij de brug over de E34 was een vrachtwagen ingereden op een geparkeerde kermiswagen om eendjes te vissen. De zijkant van de kermiswagen scheurde open door het ongeval. Een deel van de plastic eendjes en het speelgoed kwamen op de rechterrijstrook terecht. Het ongeval gebeurde omstreeks 5.30 uur. Pas vier uur later was alles opgeruimd. Al die tijd bleef één rijstrook afgesloten, met beperkte verkeershinder tot gevolg. Bij het ongeval raakte niemand gewond.