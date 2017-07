Bewerkt door: ib

3/07/17 - 06u57 Bron: Belga

Meer dan 100 criminele organisaties waren in 2015 actief in de witwasserij. © Thinkstock.

België telde in 2015 251 criminele organisaties. Dat blijkt uit een rapport van de federale politie, zo meldt La Dernière Heure vandaag.

Meer dan 100 organisaties - 103 om precies te zijn - waren actief in de witwasserij. Cocaïnehandel kom op plaats twee. De verschillende groeperingen zijn goed voor "2.718 daders", van wie er 64% in verschillende dossiers opduiken.



De gemiddelde leeftijd van die leden is 41 jaar en 86% is man.