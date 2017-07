Ridge uit 'Mooi & Meedogenloos' 4 maanden in De Haan: "Zelfde goede lucht als in L.A."

JELLE BRANS

3/07/17 - 05u00

© rv.

Wie deze zomer op de zeedijk van De Haan gaat flaneren, maakt zomaar kans om een wereldster te kruisen. Ronn Moss (65), onsterfelijk als Ridge Forrester uit 'Mooi & Meedogenloos', gaat vier maanden wonen en werken in de kuststad. "Ze hebben me gewoon gevraagd, and I said yes!"

The eagle has landed. Sinds vorige week woont Ronn Moss in ons land. Tot eind oktober zal de acteur om professionele redenen aan de Belgische kust verblijven. Moss is vanaf eind deze week te zien in de nieuwe zomerrevue van Luc Caals in Blankenberge, die naar de titel 'De Bolle en De Beautiful' (hebt u 'm?) luistert. Daarna zal hij Vlaanderen rondtrekken met het komische theaterstuk 'Brasschaatse Huisvrouwen', waarin Moss naast onder anderen 'Thuis'-actrices Myriam Bronzwaar, Leen Dendievel en Kadèr Gürbüz speelt. Zijn uitvalsbasis zal al die tijd een huurhuisje zijn in De Haan, dat hij betrekt met zijn vrouw Devin DeVasquez (54), in 1985 nog Playmate van de Maand in 'Playboy'. Het koppel wordt in België vergezeld door hun 3-jarige hond Mr Prince, een kruising van een yorkshireterriër en chihuahua. Tussen twee repetities voor 'De Bolle en The Beautiful' door mochten we even op audiëntie bij de man met de indrukwekkendste kaken van het westelijk halfrond.





Mister Moss! Al wat kunnen genieten van ons befaamde Belgische zomerweer? "Sinds ik eind vorige week ben toegekomen heb ik voornamelijk geslapen. De jetlag is niet min. Maar wat ik heb gezien van De Haan, staat me erg aan. De luchtkwaliteit is hier zeer zuiver - het doet me wat denken aan Los Angeles, waar ik woon."