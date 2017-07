"Zelfde goede lucht als L.A."

JELLE BRANS

Wie deze zomer op de zeedijk van De Haan gaat flaneren, maakt zomaar kans om een wereldster te kruisen. Ronn Moss (65), onsterfelijk als Ridge Forrester uit 'Mooi & Meedogenloos', gaat vier maanden wonen en werken in de kuststad. "Ze hebben me gewoon gevraagd, and I said yes!"

The eagle has landed. Sinds vorige week woont Ronn Moss in ons land. Tot eind oktober zal de acteur om professionele redenen aan de Belgische kust verblijven. Moss is vanaf eind deze week te zien in de nieuwe zomerrevue van Luc Caals in Blankenberge, die naar de titel 'De Bolle en De Beautiful' (hebt u 'm?) luistert. Daarna zal hij Vlaanderen rondtrekken met het komische theaterstuk 'Brasschaatse Huisvrouwen', waarin Moss naast onder anderen 'Thuis'-actrices Myriam Bronzwaar, Leen Dendievel en Kadèr Gürbüz speelt. Zijn uitvalsbasis zal al die tijd een huurhuisje zijn in De Haan, dat hij betrekt met zijn vrouw Devin DeVasquez (54), in 1985 nog Playmate van de Maand in 'Playboy'. Het koppel wordt in België vergezeld door hun 3-jarige hond Mr Prince, een kruising van een yorkshireterriër en chihuahua. Tussen twee repetities voor 'De Bolle en The Beautiful' door mochten we even op audiëntie bij de man met de indrukwekkendste kaken van het westelijk halfrond.





Mister Moss! Al wat kunnen genieten van ons befaamde Belgische zomerweer? "Sinds ik eind vorige week ben toegekomen heb ik voornamelijk geslapen. De jetlag is niet min. Maar wat ik heb gezien van De Haan, staat me erg aan. De luchtkwaliteit is hier zeer zuiver - het doet me wat denken aan Los Angeles, waar ik woon."





Hoe belandt een icoon als u in hemelsnaam in het kusttheater 't Colisée, voor een revueshow met Luc Caals, ook wel bekend als gezicht van ontstoppingsdienst 't Ruimerke? "Ik heb wel wat vrienden in België. I love Flanders! Ik heb ooit een gastrolletje gespeeld in 'Familie' en enkele jaren geleden heb ik opgetreden met De Romeo's. Ik heb altijd een goed contact blijven houden met Chris Van Tongelen. Via-via zijn de mensen van het Kusttheater bij mij terechtgekomen, en ik dacht: 'Why not?' Het is veel te lang geleden dat ik nog eens in Vlaanderen was."





Toch, met alle respect voor de fantastische kustrevues, is het hier niet wat te klein voor u? "Zo bekijk ik het niet. Ik zie dit niet als een 'kleine' opdracht. Ik zie enkel een fantastisch land met heerlijke inwoners. En als ik in de VS mijn rock-'n-roll speel (Moss is ook muzikant, red.), dan is dat meestal ook niet in grote arena's. Die kleinere, meer intieme clubs zoals hier aan de kust zijn vaak veel plezanter. Ik ben altijd al een globetrotter geweest. Het maakt me niet veel uit waar ik kan spelen. Ik ben van plan om nog meer te reizen, nu ik me verlost heb van 'The Bold & The Beautiful'."





U hebt de rol van modemagnaat Ridge Forrester 25 jaar gespeeld, tot 2012. Mist u de show? "O nee. Zo'n soap is intensief en tijdrovend werk. Ik wilde niet meer aan die zware opnameschema's vasthangen. Ik wil vrij zijn om verschillende projecten te doen, zoals dit. Natuurlijk mis ik de collega's wel. Da's jarenlang mijn familie geweest."





Waar hebt u zich mee beziggehouden sinds 'B&B'? "De groep waarmee ik in de jaren 70 een hit scoorde, Player, heb ik nieuw leven ingeblazen. We treden nog vaak op, vooral in de VS. Daarnaast speel ik al drie jaar in 'The Bay', een dramareeks die via Amazon wordt uitgezonden. We hebben al drie Emmy's gewonnen. Verder werk ik nog aan twee nieuwe projecten, waaronder een sitcom, wat nieuw is voor mij. Het is best druk."





Uit uw Twitter-account blijkt dat u een fan bent van uw president. "Donald Trump wordt allicht de eerste president in de geschiedenis die gaat doen wat hij tijdens z'n campagne beloofd heeft. Maar dat weten jullie niet in Vlaanderen, door de fake newsmedia in Amerika. Zij brengen enkel bullshit. En als je genoeg fake news leest, dan begin je het te geloven ook. We leven in een trieste wereld, vriend. De liberals proberen iedereen hun mening op te dringen. Iedereen die niet denkt zoals zij, is meteen een vrouwenhater of een racist. Jelle, er zijn kwade machten aan het werk die 'a new world order' willen installeren. Ik ga daar niet mee akkoord."