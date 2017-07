Onrust bij sp.a: "Wij worden geassocieerd met schandelijke zelfverrijking bij PS"

DIETER DUJARDIN

3/07/17 - 05u00

© BELGA.

Een peiling waarin de sp.a naar een historisch dieptepunt zakt, doet intern vragen rijzen over de zware focus op soberheid en transparantie. "Het siert John Crombez dat hij zijn nek uitsteekt. Maar wie in de lucht spuwt, vangt vaak zelf de fluim", zegt Hans Bonte.

Een peiling van het onderzoeksbureau Dedicated Research jaagt een schokgolf door de socialistische familie. In Wallonië wordt de communistisch PTB de grootste partij en ziet de PS haar score gehalveerd tot 16%. In Vlaanderen haalt sp.a nog 9,5%, de slechtste score sinds mensenheugenis. Over de peiling valt wel een en ander op te merken: ze werd afgenomen midden in het Samusocial-schandaal en is dus een momentopname. En ze werd betaald door MR. Niettemin wordt ze vandaag hét gespreksonderwerp op het partijbureau van de sp.a.



Schoonmaakoperatie

Al sinds de affaires rond Optima en Publipart is voorzitter Crombez bezig met een schoonmaakoperatie, maar dat lijkt voorlopig een maat voor niks. "Dit komt keihard aan", erkent Vlaams fractieleider Joris Vandenbroucke. "Maar je moet de verklaring niet ver zoeken. Wij worden geassocieerd met de schandelijke praktijken van zelfverrijking bij de PS. Dat is verschrikkelijk, omdat we daar niks mee te maken hebben. Maar ook omdat wij vóór deze gruwelijke praktijken zelf al bezig waren met soberheid en integriteit. Een rem op het aantal mandaten per politicus, een rem op het inkomen, de decumul, de vernieuwing van onze lijsten: wij hebben dit al lang beslist. Het is dus echt pijnlijk dat wij meegesleurd worden, terwijl een partij als de N-VA - die supercumulards als Koen Kennis in haar rangen heeft - bij elk pleidooi voor politieke vernieuwing de andere kant uitkijkt."



Ook voorzitter John Crombez noemt het erg dat zijn partij geassocieerd wordt met praktijken waar hij van "gruwelt", maar laat zich niet ontmoedigen. "Het versterkt mijn vastberadenheid om onze koers van de voorbije twee jaar voort te zetten."



