DIETER DUJARDIN

3/07/17 - 03u00

© BELGA.

Een peiling waarin de sp.a naar een historisch dieptepunt zakt, doet intern vragen rijzen over de zware focus op soberheid en transparantie. "Het siert John Crombez dat hij zijn nek uitsteekt. Maar wie in de lucht spuwt, vangt vaak zelf de fluim", zegt Hans Bonte.

Een peiling van het onderzoeksbureau Dedicated Research jaagt een schokgolf door de socialistische familie. In Wallonië wordt de communistisch PTB de grootste partij en ziet de PS haar score gehalveerd tot 16%. In Vlaanderen haalt sp.a nog 9,5%, de slechtste score sinds mensenheugenis. Over de peiling valt wel een en ander op te merken: ze werd afgenomen midden in het Samusocial-schandaal en is dus een momentopname. En ze werd betaald door MR. Niettemin wordt ze vandaag hét gespreksonderwerp op het partijbureau van de sp.a. Al sinds de affaires rond Optima en Publipart is voorzitter Crombez bezig met een schoonmaakoperatie, maar dat lijkt voorlopig een maat voor niks. "Dit komt keihard aan", erkent Vlaams fractieleider Joris Vandenbroucke. "Maar je moet de verklaring niet ver zoeken. Wij worden geassocieerd met de schandelijke praktijken van zelfverrijking bij de PS. Dat is verschrikkelijk, omdat we daar niks mee te maken hebben. Maar ook omdat wij vóór deze gruwelijke praktijken zelf al bezig waren met soberheid en integriteit. Een rem op het aantal mandaten per politicus, een rem op het inkomen, de decumul, de vernieuwing van onze lijsten: wij hebben dit al lang beslist. Het is dus echt pijnlijk dat wij meegesleurd worden, terwijl een partij als de N-VA - die supercumulards als Koen Kennis in haar rangen heeft - bij elk pleidooi voor politieke vernieuwing de andere kant uitkijkt." Ook voorzitter John Crombez noemt het erg dat zijn partij geassocieerd wordt met praktijken waar hij van "gruwelt", maar laat zich niet ontmoedigen. "Het versterkt mijn vastberadenheid om onze koers van de voorbije twee jaar voort te zetten."

Wonderoplossing

Binnen de partij sluipt wat twijfel binnen over die koers. Volgens Monica De Coninck vergeet sp.a - naast alle gebeuk tegen verrotte politieke zeden - te focussen op de echte zorgen van de mensen. "Over correct zijn moet je niet te veel communiceren. Je moet het gewoon doen. Hoe meer je zelf uitroept dat je correct bent, hoe meer mensen het omgekeerde gaan denken."



Hans Bonte sluit zich daar bij aan. "Het is een risico om voorop te lopen als de properste. Wie in de lucht spuwt, vangt vaak zelf de fluim. Er zijn ook wel wat fouten gemaakt in onze positionering. We hebben een aantal dingen aangekondigd zonder die goed te kaderen. Neem nu dat loonplafond van 6.600 euro netto. Dat heeft veel mensen de indruk gegeven dat iedereen bij sp.a zo veel verdient. Ik vind ook dat we altijd het democratisch functioneren moeten blijven verdedigen, anders verdedigt niemand nog de politiek. Dit is geen kritiek op Crombez. Het siert hem dat hij zijn nek heeft uitgestoken. Het is het volledige partijbestuur dat moet bezinnen."



Joris Vandenbroucke gaat niet akkoord. "Ik zou het ook veel liever over inhoud hebben. Je wint geen verkiezingen met maatregelen voor meer soberheid en integriteit, maar deze operatie was wel nodig. Je kan het maar over inhoud hebben als je geloofwaardig bent."



Maar ondertussen komen de verkiezingen van 2018 en 2019 er wel aan. Zijn die nu al verloren? Vandenbroucke: "Het liefst ga ik zo snel mogelijk weer vooruit, maar je kan dat niet forceren. Dit is een dal waar we door moeten. Wie een wonderoplossing heeft om ons opnieuw naar 15% te brengen, mag het zeggen. Maar ik zie ze niet. We kunnen alleen maar doorgaan op onze lijn en hopen dat de mensen het verschil zien."