Fatih-moskee is erkenning kwijt: "Turkse conflicten subsidiëren? Niet met mij"

DIETER DUJARDIN

3/07/17 - 05u00

Vlaams minister Liesbeth Homans (N-VA) trekt de erkenning van de Fatih-moskee in Beringen in. "Bevolkingsgroepen worden er tegen elkaar opgezet of uitgesloten", concludeert ze uit een brief die de moskee haar stuurde.

Een ware storm veroorzaakte Homans toen ze in april aankondigde dat ze op basis van een rapport van de Staatsveiligheid de procedure zou opstarten om de tweede grootste moskee van het land droog te leggen. De inlichtingendienst vond haar actie overdreven: de moskee kwam "slechts zijdelings" aan bod in een rapport over de mogelijke rol van de Belgische Diyanet-moskeeën in de 'zuiveringsoperatie' van het Turkse Erdogan-regime.



Ondertussen zijn we bijna drie maanden later en is de deadline verstreken. Heeft Homans zich neergelegd bij alle kritiek? "Nee", antwoordt ze. "Ik heb zaterdag beslist om de erkenning op te heffen. Een antwoord dat de Fatih-moskee me stuurde in het kader van de procedure, gaf de doorslag. In die brief wordt de Gülen-beweging op één lijn gezet met Islamitische Staat en zegt de moskee dat het haar taak is om gewelddadige organisaties te bestrijden. Nochtans staat die beweging bij onze veiligheidsdiensten helemaal niet als staatsgevaarlijk bekend. Als minister van Integratie kan ik niet dulden dat bevolkingsgroepen tegen elkaar worden opgezet of uitgesloten. Daarom neem ik mijn verantwoordelijkheid."



De impact is alleen financieel. Vlaanderen is niet bevoegd voor het sluiten van moskeeën. "Ik wil vooral een signaal geven", aldus Homans.



