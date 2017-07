"N-VA staat politieke vernieuwing in de weg": Calvo haalt uit naar N-VA en "megacumul" van De Wever

Bewerkt door: sam

2/07/17

Kristof Calvo

video In de marge van de zware klappen die de socialisten in België krijgen, werpt Groen zich op als grote uitdager van N-VA. "N-VA staat politieke vernieuwing in de weg, maar wij gaan ze blijven uitdagen. En ze worden zenuwachtig", zegt boegbeeld Kristof Calvo (Groen) in een gesprek met VTM NIEUWS.

Uithalen Clashen doet het de laatste weken zeker. Met aanvallen van Groen op onder anderen Kamervoorzitter Siegfried Bracke en omgekeerd, uithalen van N-VA-voorzitter Bart De Wever naar Groen. Die laatste zei onlangs dat Groen zich wast in onschuld, maar zich evenzeer schuldig maakt aan het cumuleren van postjes.