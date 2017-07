Rugzak of reiskoffer vergeten op trein of in luchthaven? Dan riskeert u 100 euro boete

Door: FT

2/07/17

Politie en een explosievenhond doorzoeken het station Nekkerspoel. © David Legreve.

"Verdacht pakket gevonden." En uiteindelijk blijkt het om een achtergelaten rugzak te gaan. In de media duiken dergelijke berichten steeds vaker op. Té vaak, volgens minister van Mobiliteit François Bellot (MR). Wie onbewust zijn bagage laat staan, riskeert binnenkort daarom een boete van 100 euro.

Onze buurlanden bestraffen eigenaars van koffers en rugzakken die vergeten worden in bijvoorbeeld treinstations al even. Alleen België hinkt achterop. De voorbije drie jaar is het aantal meldingen van verdachte pakketten in ons land nochtans verviervoudigd.



Bellot werkt daarom aan een wet die sancties wil opleggen aan mensen die hun persoonlijke spullen achterlaten op de trein, in een luchthaven, op het perron of in een drukke winkelstraat. In de toekomst - het voorstel moet weliswaar nog besproken worden binnen de regering -, zou u dus 100 euro kunnen betalen. Want we zijn te snel afgeleid, aldus de minister. "En dat kan ernstige gevolgen hebben. Denk maar aan een hele vertrekhal die moet worden ontruimd of het treinverkeer dat wordt stilgelegd." De NMBS is alvast gestart met een sensibiliseringscampagne, in afwachting van de boetes.