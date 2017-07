"Bussen laten rijden naar Rock Werchter was bewuste keuze vakbonden": verder vooral hinder aan de kust en regio Turnhout

Bewerkt door: FT

2/07/17 - 11u17 Bron: Belga

De extra bussen die De Lijn dezer dagen vanuit de stations van Leuven en Aarschot inzet van en naar Rock Werchter zijn volgens plan uitgereden. Volgens de Leuvense vakbondssecretaris Ronnie Danckaert (ACOD) is dat een bewuste keuze geweest, die de vakbonden in onderling overleg gemaakt hebben. Verder zijn deze ochtend "beduidend meer bussen uitgereden dan de vorige dagen", zo meldt de vervoersmaatschappij op haar derde stakingsdag. In de regio Turnhout en aan de kust is de hinder het grootst.

Slechts een op de vijf kusttrams is deze ochtend uitgereden. Verwacht wordt dat de situatie deze namiddag beter zal zijn. © Belga. De vakbonden van De Lijn voeren ook morgen nog actie tegen het voorstel van de nieuwe cao. Net als de voorbije dagen ondervinden de reizigers ook vandaag de nodige hinder.



In de regio Mechelen is deze namiddag ongeveer 90 procent van de bussen uitgereden. Ook in Antwerpen-stad gaat het vandaag beter dan de afgelopen dagen: iets meer dan de helft van de bus- en tramchauffeurs is daar aan de slag. Ten noorden van Antwerpen (Kalmthout, Kapellen, Ekeren) rijdt ongeveer de helft, in de regio Turnhout maar een kwart.



In Gent en omgeving verloopt het bus- en tramverkeer vandaag beter dan de voorbije dagen. Het merendeel van de ritten op de streeklijnen wordt gereden. Op het tramnet rijden de lijnen 1 en 4 (UZ-Muide) om de 15 minuten, lijnen 2 en 4 (Moscou-Muide) rijden met een frequentie van 30 minuten. Ook de buslijnen 3, 5, 6, 9 rijden om de 30 minuten. De lijnen 17/18 en 38/39 rijden niet. De stadslijnen die wel uitrijden, beëindigen hun dienst tussen 19.30 uur en 21 uur. De hinder in de rest van de provincie Oost-Vlaanderen is beperkt.



Ook in West-Vlaanderen is de dienstverlening vandaag minder verstoord dan tijdens de voorbije dagen. Momenteel rijden er ongeveer 30 procent van de Kusttrams. In Oostende rijdt de helft van de stadslijnen. Er is na de middag wel hinder op het Brugse stadsnet.



In Limburg is er niet al te veel hinder. Op een aantal lijnen rijden er minder bussen dan gewoonlijk.