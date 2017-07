Slechts 52 procent van PS-militanten stemt voor verstrenging cumulregels

Door: redactie

2/07/17 - 14u40 Bron: belga.be, deredactie.be, Facebook

© Reporters.

video Slechts 52 procent van de Franstalige socialisten heeft op het PS-congres de nieuwe regels over de decumul van mandaten goedgekeurd. Die regeling is een afzwakking van wat de partijleiding had voorgesteld.

Verraad 'CdH heeft geprofiteerd van het klimaat om ons in de minderheid te duwen' PS-voorzitter Elio Di Rupo Sinds het schandaal rond Samusocial en de Brusselse PS-burgemeester Yvan Mayeur losbrak, bleef PS-voorzitter Elio Di Rupo opvallend stil, maar tijdens het congres trok hij stevig van leer. "CdH heeft geprofiteerd van het klimaat om ons in de minderheid te duwen", sneerde Di Rupo naar zijn cdH-collega Benoît Lutgen, die hij verraad verwijt door diens beslissing om in Wallonië en Brussel niet langer met de PS te willen regeren. "Het is niet de haat van onze tegenstanders die ons klein zal krijgen."



"Zonder de PS zullen de rechten en de verworvenheden van de werkende klasse worden vernield", waarschuwt Di Rupo. Hij doet de beschuldigingen van zijn politieke tegenstanders aan het adres van zijn partij af als "halve waarheden" en "ondraaglijke beschuldigingen".



Di Rupo kondigt aan dat het partijbureau van de PS tegen 23 augustus concrete hervormingsvoorstellen zal doen, en op 24 september komt daarover een partijcongres.



"Wij bestaan al sinds 1885. Al meer dan 130 jaar zetten wij ons in voor en rechtvaardiger wereld". Hij benadrukte dat "socialist zijn niet inhoudt dat je je eigen belangen voorop plaatst". Het betekent volgens Di Rupo "dat je je inzet voor anderen, solidair bent".



"Ik ben trots op het socialisme, op mijn partij. Ik ben trots op jullie", besloot hij.



(Lees verder onder de video.)