"Geen schijn van kans": overlevenden gekapseisd zeiljacht wijten ongeval aan afgebroken kiel

Mathias Mariën

2/07/17 - 10u26 Bron: eigen berichtgeving

© Mathias Mariën.

video De Vrijwillige Blankenbergse Zeereddingsdienst geeft beelden vrij van de reddingsactie gisteren. Het Nederlands zeiljacht Capella uit Breskens kapseisde omstreeks 8.30 uur, met 6 bemanningsleden aan boord, op tien mijl voor de kust van Oostende. De oorzaak was mogelijk de afgebroken kiel, zeg maar de ruggengraat van de boot.

Oorzaak

Het zeiljacht is ondertussen binnengebracht in de haven van Oostende, waar het is gelicht voor nader onderzoek. De drie opvarenden die konden worden gered, zijn gisterenavond nog verhoord. Zij zeggen dat de kiel van de boot zou zijn afgebroken. Volgens de verklaringen van de overlevenden hadden ze geen schijn van kans en sloeg het zeiljacht vliegensvlug om.



Het onderzoek moet uitwijzen of een mankement aan de kiel inderdaad het ongeval veroorzaakte, en of er nog andere schade is.