Woning brandt volledig uit in Koekelare

2/07/17 - 02u14

In de Arnekestraat in Koekelare is even na middernacht een zware brand uitgebroken in een vrijstaande woning. De bewoner - een hartpatiënt - werd uit voorzorg afgevoerd naar het ziekenhuis. De schade is enorm. De volledige woning is vernield.