Pascale Peraïta uit PS gezet na schandaal rond Samusocial

De PS zet Pascale Peraïta, de gewezen OCMW-voorzitter van Brussel, uit de partij. Dat heeft de ethische commissie van de Brusselse PS-federatie vanavond beslist. Peraïta moest deze avond voor die commissie verschijnen, maar kwam niet opdagen.

Peraïta kwam in opspraak nadat bekend raakte dat ze hoge zitpenningen kreeg bij Samusocial, een organisatie voor de opvang van daklozen in Brussel. Ook ex-burgemeester en partijgenoot Yvan Mayeur kwam in die affaire om dezelfde reden onder vuur. Beiden namen ontslag uit het stadsbestuur en bij de Samusocial. Mayeur stapte gisteren zelf uit de PS, enkele uren voordat hij voor de ethische commissie had moeten verschijnen.