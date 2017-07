Vlaamse Maithili (12) trekt naar Mexico voor dure kankerbehandeling

Door: redactie

1/07/17 - 19u46 Bron: vtmnieuws.be

© vmma.

video Jaarlijks zijn er in ons land twee tot drie kinderen die een kwaadaardige hersenstamkanker krijgen. Ook de twaalfjarige Maithili kreeg elf maanden geleden die diagnose. De chemotherapie in ons land hielp niet en daarom vertrekt het gezin morgen naar Mexico voor een nieuwe behandeling, want die zou wel succesvol zijn.

Maithili bekijkt samen met haar ouders vakantiefoto's van vorig jaar. Toen was ze nog een zorgeloos meisje van elf jaar oud. Een paar maanden later krijgt ze de diagnose hersenstamkanker. Een behandeling lijkt niet mogelijk. Op de terugweg van het ziekenhuis stort hun wereld in.



Omdat de Belgische dokters Maithili niet konden helpen, ging ze al voor een behandeling naar Keulen en Londen, daar konden ze de groei van de tumor vertragen. In Mexico zou de volledige tumor kunnen worden bestreden. Er wordt op dit moment nog een Belgische jongen behandeld.



De behandeling in Mexico kost 150.000 euro, maar wordt in ons land niet terugbetaald. Het gezin geeft de moed niet op en probeert via Facebook geld in te zamelen, maar toch blijft de schrik dat ze de behandeling moeten stopzetten omdat ze die niet kunnen betalen.