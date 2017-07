Is regering iets van plan met spaarboekje? "Fiscaal voordeel spaarrekening blijft"

Door: redactie

video Er gaan binnen de federale regering stemmen op om het vele geld dat geparkeerd staat op spaarrekeningen in beweging te proberen krijgen door mensen voorzichtig aan te sporen daar een andere besteding aan te geven.

Ook financieel experten zouden dat een goede zaak vinden. Maar een belasting op dat spaargeld, dat komt er niet. Op alle spaarboekjes samen staat nu zo'n 260 miljard euro. Het levert niks op, maar je moet er ook geen belastingen op betalen. Dàt zal alvast niet veranderen, zegt minister van Financiën Johan Van Overtveldt.



"Het principe van een fiscaal voordeel bij het spaarboekje, staat helemaal niet ter discussie", verzekert de minister. Maar wat kan er dan wèl veranderen ? Nu is er maar één uitzondering op het belastingvrije spaarboekje.



Als er 1,7 miljoen euro op staat en zo'n TARGA 1.800 euro rente opbrengt, moet je vanaf dan belastingen betalen. Men zou die drempel -symbolisch- kunnen verlagen tot 800 of 1.200 euro rente, dat klinkt dan iets rechtvaardiger.



Ofwel: ook beleggingen een fiscaal voordeel geven. Dan gaan mensen misschien beleggen in plaats hun geld op een spaarboekje te laten verkommeren. Binnen de regering ligt het spaarboekje alleszins gevoelig. Je kan er beter niet teveel aan morrelen, zeggen sommigen.