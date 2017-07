MV

1/07/17 - 16u02 Bron: Belga

© belga.

Het tramverkeer aan de kust is zaterdagnamiddag onderbroken ter hoogte van Middelkerke door zandophoping. De Lijn legt vervangende pendelbussen in tussen Oostende en De Panne en waarschuwt meteen voor grote drukte.

Door de staking waren in de namiddag maar vier op de tien kusttrams uitgereden en is er dus grote drukte. Op de gelede bussen is er bovendien minder plaats dan in een tram. Tussen Knokke en Oostende rijden er wel trams.