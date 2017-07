Bomalarm in Antwerps ziekenhuis opgeheven

Patrick Lefelon

Het bomalarm in het Jan Palfijnziekenhuis in Merksem is opgeheven. Het gebouw werd deze namiddag deels ontruimd nadat er een verdachte boodschap in de toiletten werd aangetroffen waaruit bleek dat er om 17 uur een bom zou ontploffen. Na een grondige sweeping met explosievenhond werd het alarm echter opgeheven.