Bomalarm in Antwerps ziekenhuis door dreigboodschap

Patrick Lefelon

1/07/17 - 15u48 Bron: Eigen berichtgeving, Belga

© Marc De Roeck.

video De politie doorzoekt momenteel het Jan Palfijnziekenhuis in Merksem met een explosievenhond, nadat er in de toiletten op de gelijkvloerse verdieping een dreigboodschap werd aangetroffen. Die luidt dat er om 17 uur een bom zou ontploffen in het Antwerpse ziekenhuis. De gelijkvloerse verdieping, met uitzondering van de spoed, is ontruimd.