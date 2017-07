Reddingsactie naar gekapseisd zeiljacht op Noordzee, twee opvarenden dood teruggevonden

Mathias Mariën

1/07/17 - 15u28 Bron: Eigen berichtgeving

Archiefbeeld. © PHN / Robberechts.

Voor de kust van Oostende is een vaartuig met zes opvarenden gekapseisd. Twee van de mensen aan boord werden dood uit het water gehaald. Drie anderen konden gered worden, eén iemand is nog vermist. Het gaat om een 18-jarige jongeman. De reddingswerkers hebben zijn broek gevonden en blijven massaal op zoek.

Het gekapseisde vaartuig is het zeiljacht Capella dat onder Nederlandse vlag voer en meedeed aan The Vessel Race. Dat is een wedstrijd over lange afstand voor zeilboten die startte in Zeebrugge en georganiseerd werd door de Koninklijke Jachtclub. Toen de wedstrijd 's middags afgelopen was, had nog één van de 23 deelnemers zich niet opnieuw aangemeld. Nadat een nabijgelegen schip twee personen na de middag uit het water haalde, bleek het al snel om de opvarenden van dat jacht te gaan.



Uit de eerste informatie blijkt dat het jacht al om 8.30 uur kapseisde. Een baggerschip kon enkele drenkelingen opvissen, waarna een reddingsactie op poten werd gezet. Die is nog volop bezig. Ook Nederlandse reddingshelikopters en -boten zoeken mee. Dat bevestigt het Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum.



Twee opvarenden werden dood teruggevonden. Drie andere konden gered worden vanop de romp van het schip. Zij werden met een helikopter naar het ziekenhuis in Brugge gebracht. Eén van hen is onderkoeld. Ze zullen ondervraagd worden om na te gaan wat er exact is gebeurd.



Naar de zesde opvarende blijft het zoeken. Het gaat om een 18-jarige jongeman. De reddingswerkers hebben de broek van de man gevonden en blijven massaal op zoek naar de drenkeling.