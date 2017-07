Reddingsactie naar gekapseisd zeiljacht bezig op Noordzee, twee opvarenden dood teruggevonden

Mathias Mariën

1/07/17 - 15u28 Bron: Eigen berichtgeving

Archiefbeeld. © PHN / Robberechts.

BREAKING NEWS Voor de kust van Oostende is een vaartuig met zes opvarenden gekapseisd. Twee van de mensen aan boord werden dood uit het water gehaald. Drie anderen konden gered worden, maar het lot van de zesde opvarende is nog niet duidelijk. Er wordt nu verder gezocht.

Het gaat om het zeiljacht Capella dat meedeed aan een wedstrijd en vermoedelijk onder Belgische vlag voer. Over de nationaliteit van de opvarenden bestaat nog geen officiële informatie of bevestiging, maar er is sprake van een Nederlandse bemanning. Uit de eerste informatie blijkt dat het jacht al om 8.30 uur kapseisde. Een baggerschip kon enkele drenkelingen opvissen, waarna een reddingsactie op poten werd gezet. Die is nog volop bezig. Ook Nederlandse reddingshelikopters zoeken mee. Dat bevestigt het Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum.



De drie drenkelingen die gered zijn, werden naar het ziekenhuis gebracht. Eén van hen is onderkoeld.



Normaal gezien zouden koning Filip en koningin Mathilde deze namiddag mee gaan op zee met enkele zeeredders om het 35-jarig bestaan van de kustreddingsdienst te vieren. De reddingsoefening voor de kust van Middelkerke is echter afgelast door een ernstige noodsituatie op zee.



"We kunnen enkel bevestigen dat de geplande reddingsoefening met het koningspaar niet doorgaat door de dringende interventie op zee", zegt kapitein Réjane Gyssens van het MRCC. "De noodsituatie is 10 mijl voor de kust van Oostende. Voor meer info is het nog te vroeg." Andere geplande activiteiten die het koningspaar zouden bijwonen - zoals een reanimatie op het strand - kunnen wel nog doorgaan.