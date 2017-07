Door: redactie

1/07/17 - 13u31 Bron: vtmnieuws.be

© vmma.

video

Een hittegolf en te weinig neerslag. Dat is de conclusie van het KMI over de maand juni op klimatologisch gebied. Zo haalden we afgelopen maand in Ukkel gemiddeld 19,2 graden terwijl dat normaal gezien 16,2 graden is. Nog opvallend: deze maand was er ook abnormaal veel wind.