Ook vandaag ernstige hinder op hele net van De Lijn. Pendelbussen naar Rock Werchter rijden

avh

1/07/17 - 09u27 Bron: Belga

© belga.

Een staking van de drie vakbonden zorgt voor de tweede dag op rij voor ernstige hinder op het volledige net van De Lijn. Vooral in de provincies Vlaams-Brabant, Antwerpen en West-Vlaanderen is het net ernstig verstoord. In Limburg is de hinder het kleinst, zo laat de openbaarvervoermaatschappij vanochtend weten.

De vakbonden van De Lijn voeren actie tot en met maandag 3 juli tegen het voorstel van nieuwe cao voor De Lijn, en dat zal de reiziger geweten hebben.



Er is hinder voor het busverkeer in heel de provincie Antwerpen. Ongeveer de helft van de busvloot rijdt in de regio Mechelen, in het noorden van Antwerpen en in de stad zelf is maar 20 procent van de chauffeurs uitgereden.



In Oost-Vlaanderen wordt meer dan de helft van de ritten uitgevoerd, maar er zijn sterke regionale verschillen. In de Vlaamse Ardennen is de dienstverlening nauwelijks gehinderd; in de streek rond Gent is de impact het grootst.



In Vlaams-Brabant rijdt 20 procent van de bussen. In het Pajottenland en op de as Brussel-Ninove rijdt vrijwel niets. De pendelbussen naar Werchter rijden.



In West-Vlaanderen is de hinder het grootst voor de stadsnetten: in Oostende, Brugge en Kortrijk rijden de bussen zeer onregelmatig, in Knokke rijdt geen enkele bus. In Roeselare rijden de bussen wel normaal.



In Limburg zijn ruim vier op de vijf chauffeurs vanmorgen aan de slag gegaan. Reizigers houden wel best rekening met hinder in de hele provincie.