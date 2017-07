Door: redactie

Een staking van de drie vakbonden veroorzaakt voor de tweede dag op rij ernstige hinder op het volledige net van De Lijn. Vooral in de provincies Vlaams-Brabant, Antwerpen en West-Vlaanderen is het net ernstig verstoord. In Limburg is de hinder het kleinst.