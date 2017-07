DIETER DUJARDIN

1/07/17 - 06u19

Bart Tommelein over crisiscommunicatie, struisvogels en sluipschutters "Niet elke verkoper is een deugniet" Bart Tommelein trok met plezier met onze fotograaf naar het strand. "Als ik in 2018 burgemeester van Oostende word, zal ik geen kandidaat meer zijn voor een nieuw ministerambt." © Jan Aelberts.

'Ti Ta Tommelein'. 'Houdini'. 'Verkoper van gebakken zeelucht'. De Vlaamse minister van zon en wind sloeg deze week vriend en vijand met verstomming met een verbazend simpele uitweg uit de Turteltaks-impasse. Magie of flauwekul? "Niks van: mijn cijfers kloppen." Waarom toont hij ze dan niet? "Ik moest snelschaken. Het was dit of in de gracht gereden worden."

Donderdagavond, strand van Bredene. Bart Tommelein (OpenVld) blaast even uit na de meest elektrisch geladen week uit zijn carrière. De week waarin hij ervoor koos om zijn alternatief voor de vernietigde energieheffing niet met zijn regeringspartners te delen, maar met de lezers van deze krant. Onderweg naar zee wordt ondergetekende geflitst. Als goede liberaal toont Tommelein compassie, maar helaas geen uitweg. Lees ook Tommelein begraaft de Turteltaks: "De factuur gaat echt omlaag, 10 euro per gezin per jaar volstaat"

