"Beledigd, bespuugd, bekogeld, belaagd. En niet alleen tijdens ramadan. Elke dag"

ANNICK GROBBEN EN PATRICK LEFELON

1/07/17 - 05u30

© photo news.

Er is alweer een filmpje opgedoken van zware agressie tegen de politie. Daarin krijgen twee vrouwelijke agenten klappen. En de recente aanvallen zijn slechts het topje van de ijsberg, zo blijkt uit schokkende getuigenissen van agenten uit probleemwijken.

Twee Antwerpse politievrouwen, onder wie een moslima, zijn tien dagen geleden hard aangepakt door een woeste klant van een woningmaatschappij. Die sloeg de moslima twee keer vol in het gezicht. Ze is nog steeds arbeidsongeschikt. De politie is momenteel ook op zoek naar een jonge allochtoon die vorige zondag in Borgerhout een halfvol blikje tegen het hoofd van een agent gooide.



Veel incidenten van agressie tegen de politie halen nooit de media, zo getuigen acht Antwerpse agenten die dag in dag uit in de Borgerhoutse probleembuurten patrouilleren. Vrijwel altijd spelen Noord-Afrikaanse jongeren de hoofdrol in de scheldpartijen, provocaties en fysiek geweld. Een aanleiding hebben ze niet nodig, aldus de agenten. "Als ze de politie enkel zién, krijgen we al de grofste beledigingen naar ons hoofd geslingerd", aldus de agenten. "Voor verbale agressie schrijven we zelfs geen pv's meer uit. Wij stappen bij een ongeval uit de combi en krijgen een steen naar ons hoofd."



Vooral na het zware incident op de Sinksenfoor maandagnacht, waarbij twee broers van 15 en 23 een agent zwaar toetakelden, is de spanning de hoogte ingeschoten. De agenten verwachten veel van het nultolerantiebeleid voor agressie, tegen de politie dat justitieminister Koen Geens (CD&V) eerder deze week aankondigde.



"Erger dan dat verbale geweld - dat wij hier helaas al gewoon zijn - is dat er bij bijna elke interventie ook dingen naar ons worden gesmeten", vertelt agent Peter (28). "Eieren, dat is nog het minste." Lees het interview met de agenten in onze Pluszone.