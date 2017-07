Man krijgt 24 jaar cel voor opdracht tot vadermoord

kv

Het hof van assisen in Brussel heeft donderdagavond rond middernacht David Dupuis veroordeeld tot 24 jaar cel omdat hij de opdracht gegeven heeft voor de moord op zijn vader, Robert Dupuis. Stephan Picron en Mousa Touili, die schuldig bevonden werden aan het uitvoeren van de moord, kregen respectievelijk 18 en 8 jaar cel.

Aan de hand van informatie over dit voertuig, kwam de politie uit bij Stephan Picron, een ex-politieman van de zone Montgomery, en nadien bij Mousa Touili, een bediende bij de MIVB. De twee mannen waren toen lid van motorclub de 'Outlaws' in Bergen.



Een treinticket dat Stephan Picron had aangekocht, met daarop het telefoonnummer van David Dupuis, bracht speurders tot bij de zoon van het slachtoffer.



Meerdere getuigen, naasten van Robert Dupuis, vertelden dat de relatie tussen vader en zoon niet goed was. Volgens hen was Robert Dupuis meermaals bedreigd door zijn zoon en wilde hij hem op zwart zaad zetten als gevolg van de 'stommiteiten' die de zoon had begaan. Het onderzoek wees ook uit dat David Dupuis een slecht oog had in de financiële investeringen van zijn vader in de Dominicaanse Republiek.



De man, die een loodgietersbedrijf bezat, was niet onbemiddeld, want ook eigenaar van verschillende gebouwen en appartementen in het Brusselse. Kort voor zijn overlijden, besliste hij zich terug te trekken op de Dominicaanse Republiek, van waar zijn nieuwe vriendin afkomstig was, en daar zijn vermogen te investeren in vastgoed. Dat nam zijn zoon hem kwalijk, aldus de getuigen.