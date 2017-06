Door: redactie

Het sproeiverbod in West-Vlaanderen blijft van kracht, minstens tot halfweg juli. Dat heeft gouverneur Carl Decaluwé beslist. Hiermee gaat hij resoluut in tegen de beslissing van Vlaams minister Joke Schauvliege (CD&V), die het verbod vanaf morgen opheft. Maar in West-Vlaanderen heeft het deze week amper geregend.