Door: redactie

30/06/17 - 20u03 Bron: vtmnieuws.be

video

De man achter de extreemrechtse Facebookpagina Vlaamse Verdedigings Liga, Gunter V., is veroordeeld tot tien maanden met uitstel en een boete van 100 euro. De correctionele rechtbank van Antwerpen is van oordeel dat V. zich schuldig heeft gemaakt aan het aanzetten tot haat en racisme. De Facebookpagina kwam in opspraak toen er heel wat racistische commentaren op verschenen na de dood van de 15-jarige Ramzi Mohammam Kaddouri.