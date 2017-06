Uitlevering in zaak Muylle beslist op 5 juli

Door: redactie

30/06/17 - 19u49 Bron: vtmnieuws.be

video

Over een tweetal weken al kan Alexandru C., de Roemeense verdachte van de moord op Sofie Muylle, aan ons land worden uitgeleverd. Hij zit nu in een politiecel in Roemenië, maar heeft beroep aangetekend tegen zijn aanhouding. Volgende week woensdag, op 5 juli, behandelt de rechtbank voor het eerst de vraag van het Brugse gerecht om hem uit te leveren. Alexandru C. zit al sinds maandag in het politiecommissariaat in het Roemeense Suceava. Op vraag van het Belgische gerecht is hij opgesloten in afwachting van zijn uitlevering aan ons land. Hij is nog niet ondervraagd over zijn betrokkenheid bij de dood van Sofie Muylle, zegt de politie. "De Roemeense gerechtelijke overheid is niet bevoegd om hem te ondervragen of enige procedure te ondernemen. Het gaat om feiten die in België zijn gepleegd. We voeren enkel het Europees aanhoudingsbevel uit en houden hem onder arrest." De man is voor vijftien dagen in voorhechtenis genomen. Hij mag één keer per week bezoek ontvangen van zijn familie. De man verschijnt op woensdag 5 juli voor de rechtbank in Suceava, dan komt het Belgische uitleveringsverzoek voor het eerst ter sprake. De jonge Roemeen heeft beroep aangetekend tegen zijn arrestatie. Daarom verschijnt hij op donderdag 6 juli voor een rechtbank in Boekarest. Maar in feite staat niets een uitlevering aan ons land nog in de weg, zegt de procureur. "Wat betreft de kans op uitlevering kan ik u zeggen dat het hoogst waarschijnlijk is dat de rechter het verzoek zal inwilligen." Volgens de autoriteiten is het dus een kwestie van enkele weken voor de Roemenen Alexandru C. onder politiebegeleiding op een vliegtuig naar België zetten. Dan zal DNA-onderzoek honderd procent zekerheid moeten brengen over zijn betrokkenheid. Tot nu heeft de jongeman enkel aan zijn familie toegeven dat hij Sofie Muylle die ochtend in Knokke nog heeft gezien, maar niets heeft aangedaan.