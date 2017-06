Treinbestuurder in shock nadat hij vol in de remmen moet voor spoorlopers, op zelfde plaats waar vandaag iemand werd aangereden

Bewerkt door: ADN

30/06/17

spoorlopen Een passagierstrein met enkele honderden reizigers heeft vanavond anderhalf uur stilgestaan in Erps-Kwerps nadat de bestuurder personen op de sporen had zien lopen. De bestuurder was in shock en moest vervangen worden, waarna de trein beperkt werd tot Leuven. Dat meldt de NMBS.