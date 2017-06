Nieuwe waterbus vaart uit in Antwerpen

avh

30/06/17 - 20u00 Bron: Belga

© Laenen.

In Antwerpen is vandaag de waterbus voor het eerst uitgevaren. Dit nieuwe permanente vervoermiddel over de Schelde verbindt Antwerpen met Kruibeke en Hemiksem en moet de bereikbaarheid van de Antwerpse regio nog verhogen.

De waterbus, die de naam 'Aqua Diamond' draagt, meet 24,5 meter en biedt plaats aan 81 personen, 50 fietsen en 2 rolstoelen. Ze vaart met een snelheid van 40 kilometer per uur in ongeveer een half uur van het ponton aan het Steenplein in Antwerpen naar Hemiksem en maakt onderweg een tussenstop in Kruibeke. Lees ook VAB verwacht verkeershinder door festivalverkeer en staking De Lijn © Kristof Pieters.

Vanaf augustus wordt er een vaste dienstregeling gehanteerd, met elk uur een afvaart. In oktober zou er een tweede waterbus bij komen, zodat er elk half uur een vertrekt. Een verdere uitbreiding staat ook al op stapel.



"Na deze zuidelijke lijn willen we ook de noordelijke lijn realiseren, zodat mensen die in de haven werken met de waterbus tot in het noorden van de stad en dieper in de haven geraken, " zegt Havenschepen Marc Van Peel. © Laenen.