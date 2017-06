VIDEO: Politievrouw krijgt uppercut van woeste man

Door: Patrick Lefelon, Annick Grobben

30/06/17 - 18u45

© Patrick Lefelon.

video Na drie zware gevallen van agressie tegen de Antwerpse politie duikt er een zo mogelijk nog heftiger filmpje van geweld op. Ditmaal moeten twee politievrouwen, onder wie een moslima, het zwaar ontgelden. Eén van hen incasseert zelfs een uppercut vol in het gezicht. De woesteling wordt kort erna gearresteerd. Het parket besliste de man na enkele uren vrij te laten. Tot grote woede van de Antwerpse agenten.

Het incident speelt zich tien dagen geleden af in het kantoor van sociaal woonmaatschappij De Ideale Woning in de Diksmuidelaan in Berchem. De beelden komen van een bewakingscamera van de woonmaatschappij.





"De man in kwestie wacht al drie, vier jaar op een sociale woning", zegt directeur Gert Eyckmans van De Ideale Woning. "Die dag kwam hij weer langs om te horen of er iets vrij was. Hij raakte opgewonden toen hij hoorde dat hij geduld moet hebben. Hij begon te roepen en schelden, en uiteindelijk greep hij een medewerkster vast. Dat was voor ons het moment om de politie erbij te halen."



Een patrouille met twee vrouwelijke inspectrices kwam ter plaatse. Ook zij werden onmiddellijk de huid volgescholden. Directeur Eyckmans: "De politievrouwen pakten de man bij de bovenarm vast en probeerden hem naar buiten te begeleiden. Daarop sloeg hij tot twee keer toe een agente in het gezicht. De tweede keer ging die vrouw zelfs onderuit. Zoveel fysiek geweld hebben wij nooit eerder meegemaakt in ons kantoor."



Bouwvakker

De Afrikaanse man vluchtte naar een bouwwerf vlakbij. Daar nam hij in elke hand een baksteen en wachtte de agentes op. "Als je dichter komt, klop ik ermee", riep hij. Een bouwvakker is toen ter hulp geschoten en greep de man langs achter vast. Hij werd overmeesterd en afgevoerd naar de politiecel.