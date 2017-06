Onderzoek naar dood jonge vrouw in Oostende

Door: Mathias Mariën

30/06/17 - 17u24 Bron: Eigen berichtgeving

De MUG-heli kwam ter plaatse nadat de vrouw was aangetroffen. © Het Ostends Nieuws.

video Er is een gerechtelijk onderzoek gestart naar de dood van een jonge vrouw in Oostende. Het slachtoffer werd gisterenavond levenloos aangetroffen op haar appartement.

Volgens de eerste vaststellingen lag ze al enige tijd in het appartement in de Adolf Buylstraat. Alle hulp kwam te laat. Een autopsie op het lichaam moet meer duidelijkheid brengen over haar dood.



Politie en parket geven voorlopig weinig commentaar. Er wordt enkel bevestigd dat de jonge vrouw even na 20 uur gisteravond dood werd aangetroffen op haar appartement. De MUG-heli kwam nog ter plaatse, maar de vrouw was overleden. Ook het labo en de wetsdokter kwamen gisteren ter plaatse.