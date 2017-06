Parlementariërs krijgen cursus 'veilig fietsen in Brussel'

avh

30/06/17 - 17u18 Bron: Belga

Minister Ben Weyts op zijn stalen ros. © belga.

Het Vlaams Parlement overweegt aan zijn personeel en parlementsleden een opleiding 'veilig fietsen in Brussel' aan te bieden. Het parlement krijgt namelijk van het personeel opmerkingen over de gevaren van het fietsen door Brussel. De cursus bevat naast een theoretisch luik ook een fietstocht door het Brusselse verkeer.

"We horen dikwijls de opmerking dat men fietsen in Brussel te gevaarlijk vindt. Daarom lanceren we het idee een fietsles 'Veilig fietsen in Brussel' te organiseren indien er genoeg belangstelling is", luidt het.



De cursus zou georganiseerd worden in samenwerking met de Brusselse organisatie Provélo. Ze zou bestaan uit een theoretisch luik met een opfrissing van de verkeersregels en uit een reeks "tips en tricks hoe we best door de Brusselse jungle laveren". Nadien zou dan een fietstocht van twee uur door het Brusselse verkeer volgen. Voor die tocht zou het parlement de eigen dienstfietsen gebruiken, eventueel aangevuld met huurfietsen van Provélo.