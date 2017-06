Nederlander die met bouwmachines aan de haal ging krijgt twee jaar cel

EB

30/06/17 - 17u12 Bron: Belga

Illustratiefoto. © Kees Koolmees.

Een 39-jarige Nederlander die er een sport van maakte om zware bouwmachines die hij huurde te laten verdwijnen, is veroordeeld tot een gevangenisstraf van twee jaar en een boete van 3.000 euro. De correctionele rechtbank van Tongeren vorderde de onmiddellijke aanhouding omdat de man niet kwam opdagen tijdens de behandeling van de zaak begin deze maand.

Tussen juni 2016 en januari 2017 ging de Nederlander langs bij verschillende verhuurbedrijven in de provincies Limburg, Antwerpen en Oost-Vlaanderen om bouwmachines te huren. Telkens gaf hij zich uit voor de eigenaar van een bouwfirma in Eindhoven. Bij de verhuurbedrijven huurde hij allerhande machines en de bijhorende aanhangwagens. In enkele gevallen betaalde hij een voorschot maar bracht hij de machines nooit terug. Die probeerde hij via het internet te verkopen. Op het adres dat de Nederlander achterliet bij de verhuurfirma's bleek een psychiatrische instelling gevestigd in plaats van zijn bouwfirma.



Aan de opgelichte firma's moet hij een schadevergoeding betalen van 26.408 euro vermeerderd met intresten en de gerechtskosten.