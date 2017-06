Sociale Inspectie geïntegreerd in RSZ-inspectie in strijd tegen fraude

avh

30/06/17 - 14u19 Bron: Belga

© photo_news.

Op 1 juli worden de inspectiedienst van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) en de Sociale Inspectie van de federale overheidsdienst Sociale Zekerheid samengevoegd tot één inspectiedienst. Die zal bij de RSZ worden ondergebracht, zo meldt de dienst vandaag.

"De integratie past in het beleid van de federale regering, die de strijd tegen de sociale en fiscale fraude wil opvoeren door onder meer de inspectiediensten te versterken en hun werking te rationaliseren", luidt het.



Bij de fusie wordt een groot deel van het personeel en de middelen van de Sociale Inspectie aan de RSZ-inspectie overgedragen. Uiteindelijk zal de nieuwe dienst 574 personeelsleden tellen, onder wie 450 inspecteurs en controleurs die actief zijn op het terrein. Het gaat om de grootste sociale inspectiedienst van België.



Door de inspectiediensten te integreren, kunnen de werkmethoden beter op elkaar afgestemd en gemoderniseerd worden. Daarnaast zou de fusie ook meer geld in het laatje brengen. "De meeropbrengsten worden in 2017 geschat op 4,6 miljoen euro en in 2018 op 9,2 miljoen euro aan extra sociale bijdragen", klinkt het.



"Met deze integratie wordt een belangrijke stap gezet in de versterking en hervorming van de sociale inspectiediensten", zegt staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude Philippe De Backer (Open Vld). "We investeren in de diensten met 100 inspecteurs extra en we vereenvoudigen de structuren door van acht naar vijf diensten te gaan, waardoor het aantal dubbele controles en overlapping van bevoegdheden weggewerkt wordt."