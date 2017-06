Roma kraken opnieuw drie huizen in Gent, politie kan niets doen want wet is nog niet gewijzigd

Jürgen Eeckhout

30/06/17 - 13u37 Bron: Eigen berichtgeving

Het gekraakte pand in de Provenierstersstraat in Gent. © JEW.

In Gent zijn opnieuw drie huizen gekraakt door Roma. Het gaat om woningen in de Provenierstersstraat, de Peperstraat en de Sint-Jacobsnieuwstraat. Eigenaars en politie kunnen niets doen, want de aangekondigde wetswijziging die kraken strafbaar maakt, is nog niet van kracht.

Een tiental Romazigeuners hebben sinds gisteren twee huizen in de Provenierstersstraat in Gent gekraakt. Een van die panden wordt binnenkort gerenoveerd en was wel degelijk bewoond: een kotstudente had een huurovereenkomst met de eigenaars van het huis. Ze was eerder deze week vertrokken. De Roma maakten van de gelegenheid gebruik om het pand, en dat van de buren, te betrekken.



"We hebben vastgesteld dat er zich een zestiental personen in het pand bevinden", zegt woordvoerder Manuel Mugica Gonzalez van de Gentse lokale politie. "Onze mensen hebben de nodige vaststellingen gedaan. Nu zijn de wijkdienst en sociale dienst van de stad aan het bemiddelen. Het resultaat daarvan is nog niet bekend." Volgens de eigenaar veranderen de krakers de sloten van de woning. Ook wat verderop, in de Peperstraat, wordt een huis gekraakt.



De eigenaars verwittigden meteen de politie, maar die staat momenteel machteloos. Ze kregen de raad om een advocaat onder de arm te nemen en gerechtelijke stappen te ondernemen.