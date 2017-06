Drie maanden circulatieplan Gent: opvallend minder ongevallen, maar ook minder omzet

Bewerkt door: Redactie

Het nieuwe mobiliteitsplan ging drie maanden geleden van start in Gent. Sindsdien zijn er binnen de stadsring opvallend minder ongevallen gebeurd dan in dezelfde periode in 2016, zo meldt de Gentse schepen van Mobiliteit en Openbare Werken Filip Watteeuw. "Het totaal aantal ongevallen is met 30 procent gedaald en ook het aantal ongevallen met zwaargewonden en lichtgewonden is behoorlijk afgenomen."

Het circulatieplan, het belangrijkste onderdeel van het Gentse mobiliteitsplan, ging op 3 april van start. De binnenstad werd in zes sectoren rond een centraal voetgangersgebied onderverdeeld en doorgaand verkeer moet via de stadsring (R40). In 77 straten werd de rijrichting omgewisseld en verschillende 'knippen' verhinderen bestuurders van de ene naar de andere sector te rijden.



Radio 2 meldde vandaag dat er een derde minder ongevallen gebeuren sinds de invoering van het circulatieplan, en de cijfers van het stadsbestuur en de lokale politie komen in de buurt daarvan. "Er zijn 25 procent minder verkeersongevallen met zwaargewonden en 18,5 procent minder ongevallen met lichtgewonden." Het totaal aantal ongevallen daalde volgens de cijfers met 29,8 procent, van 403 in april, mei en juni 2016 naar 283 in dezelfde maanden dit jaar.



Een exacte vergelijking van de maanden is echter niet mogelijk omdat het circulatieplan pas op 3 april startte, en de cijfers van juni nog niet volledig zijn. Het stadsbestuur plant een diepgaande evaluatie van het circulatieplan in het najaar. Lees ook Circulatieplan levert Gent 18.562 euro boetegeld per dag op

