Rechter tegen 88-jarige brokkenpilote: "Ik zorg ervoor dat je met een leeg strafblad aan de hemelpoort kan verschijnen"

Bewerkt door Eric Belsack

30/06/17 - 11u00 Bron: Eigen berichtgeving

Deze week in de politierechtbank

Archiefbeeld. © photo news.

Politierechtbank Jong en oud eisten deze week de aandacht op in 's lands politierechtbanken. Een 18-jarige die zonder rijbewijs naar school reed, een vrouw van 88 die niet bestraft werd na een ongeval, een man van 86 die niet hoorde dat hij had gebotst met zijn vervangwagen en een jongen van 16 die zijn rijbewijs verloor dat hij uiteraard nog niet had. En dan was er nog de mysterieuze 'slaaprijder'. Onze reporters waren er bij.

© photo news.

Vrouw van 88 krijgt geen straf na ongeval Je hoeft nu zeker nog niet te vertrekken, maar Sint-Pieter zal je wel meteen doorlaten dan Politierechter Dina Van Laethem Een 88-jarige vrouw die vorig jaar een ongeluk veroorzaakte op de Frans Devoghellaan in Lennik, zal haar blanco strafblad mogen behouden als ze binnen enkele weken haar rijbewijs afgeeft op de rechtbank.



W. moest uitwijken voor een bestelwagen en reed zo een andere auto aan. "Mevrouw woont samen met haar familie in de buurt van die straat", vertelde haar advocate. "Ze nam toen al enkel nog de wagen om enkele boodschappen te doen in het centrum van het dorp. Maar sinds het ongeval heeft ze wel begrepen dat het misschien beter is om de auto aan de kant te laten staan."



Politierechter Dina Van Laethem had alle begrip voor de situatie van mevrouw. "Ik zorg ervoor dat je met een leeg strafblad aan de hemelpoort kan verschijnen", knipoogde Van Laethem. "Je hoeft nu zeker nog niet te vertrekken, maar Sint-Pieter zal je wel meteen doorlaten dan."



De vrouw moet haar rijbewijs inleveren en Van Laethem zal dan de opschorting van straf uitspreken. Enkel wanneer W. toch nog iets zou mispeuteren komt er een veroordeling op haar strafblad. (BKH) © thinkstock.

18-jarige zonder rijbewijs met de auto naar school Hij studeert automechanica en had die wagen gekocht om er wat aan te prutsen Advocaat van beklaagde Zonder over een rijbewijs te beschikken met de wagen naar school rijden. Voor die feiten moest een 18-jarige jongeman uit Goeferdinge zich deze week in de politierechtbank van Oudenaarde verantwoorden. Het voertuig was bovendien niet verzekerd, niet ingeschreven en gekeurd en daarbovenop droeg de jonge bestuurder ook zijn gordel niet. Opvallend: de ouders van de jongeman wisten ook helemaal niet dat hun zoon een voertuig had gekocht.



"Zware feiten voor zo'n jonge gast", gaf zijn advocaat toe. "Hij studeert automechanica en had die wagen gekocht om er wat aan te prutsen. Om stoer te doen is hij er helaas ook mee naar school gereden." De jongeman, die nog steeds in het middelbaar zit, liet weten dat hij de wagen eens wilde uittesten.



De politierechter veroodeelde hem tot een geldboete van 1.860 euro, maar daar komt ook nog zo'n 500 euro aan kosten bij. Als hij zijn rijbewijs behaalt, zal hij het bovendien onmiddellijk twee maanden mogen inleveren. (TVR) © thinkstock.

Man van 86 hoort ongeval niet: "Misschien scheelde er iets met mijn hoorapparaat" Het ongeval gebeurde met een vervangwagen van de garage. Dat was een benzinemotor, terwijl ik altijd met diesel heb gereden Beklaagde V.D.N. (86) Een 86-jarige man uit Erpe-Mere is op de politierechtbank veroordeeld voor een ongeval met vluchtmisdrijf. Op 15 juli 2015 reed beklaagde V.D.N. op de Langemunt in Erpe-Mere tegen de achteruitkijkspiegel van een geparkeerde wagen. Volgens een getuige stopte de beklaagde om de schade op te meten, maar reed hij vervolgens door.



"Ik was op weg om aardappelen te halen. Ik besefte niet dat ik iets had geraakt en had ook niets gehoord. Misschien scheelde er iets met mijn hoorapparaat. Het ongeval gebeurde met een vervangwagen van de garage. Dat was een benzinemotor, terwijl ik altijd met diesel heb gereden. Ik dacht dat er iets met mijn voertuig scheelde. Als ik één ding heb geleerd, dan is het dat ik de politie moet bellen in zulke gevallen", stamelde hij.



De politierechter was enigszins mild en veroordeelde V.D.N. tot een geldboete van 1.320 euro, waarvan 600 euro met uitstel en vijftien dagen rijverbod. (TVDN) © thinkstock.

Jongen (16) verliest rijbewijs... dat hij nog niet heeft Hij is een rebels kereltje met jeugdzondes. Voor de rest doet hij het prima op school en is hij zelf ook jeugdwerker Advocaat van beklaagde Een zestienjarige jongen werd vorig jaar in augustus betrapt op rijden in de Kapelstraat in Essen. De zestienjarige kon uiteraard nog geen geldig rijbewijs presenteren aan de agenten. Het was bovendien niet de eerste keer dat de tiener betrapt werd achter het stuur. Deze keer was het overigens de BMW van zijn moeder die hij stiekem gebruikte.



Zijn advocaat kon geen geldig excuus verschaffen, maar vroeg de rechtbank om mildheid. "Hij is een rebels kereltje met jeugdzondes. Voor de rest doet hij het prima op school en is hij zelf ook jeugdwerker", klinkt het.



De politierechter was mild: 1.500 euro boete, drie maanden rijverbod (dat in werking treedt zodra hij een rijbewijs heeft), theoretisch en praktijkexamen, en medische en psychologische testen. (NBA) © thinkstock.

'Slaaprijder' ramt auto's Als je in je bed ging kruipen, waarom had je dan geen pyjama aan? Politierechter Hij had niet gedronken en geen drugs gebruikt, en toch had hij zijn auto allesbehalve onder controle. In mei vorig jaar zette de politie de 39-jarige Robin V.D.M. aan de kant in Schoten. Hij had al verschillende voertuigen geraakt en leek compleet van de wereld, maar blies dus 'safe' op alle mogelijke toestellen.



Wat bleek: V.D.M. voelde vooral de effecten van een straffe slaappil die hij thuis had genomen. "Mijn cliënt was aan het 'slaaprijden', hij was zich niet bewust van zijn daden", pleitte zijn advocaat. Eén van de bijwerkingen op de bijsluiter van zolpidem is effectief ook 'slaaprijden'. Al was de politierechter nog niet helemaal overtuigd: "Als je in je bed ging kruipen, waarom had je dan geen pyjama aan?"



De man riskeert bijna 6.000 euro boete en een jaar rijverbod. Uitspraak volgende week. (NBA)