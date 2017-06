Grote staking bij De Lijn: hier ondervindt u hinder

Door: redactie

30/06/17 - 07u22

De vakbonden bij De Lijn hebben opgeroepen om vanaf vandaag tot maandag minstens één dag het werk neer te leggen. Omdat de staking sporadisch verloopt, zijn de gevolgen voor de reiziger, die alweer de grote dupe is, moeilijker in te schatten. "Het ziet er vooral in de steden slecht uit", zegt woordvoerster Astrid Hulhoven. "Zoek best voor een keertje een alternatief zoals de fiets of de auto, hoe jammer dat ook is." Een overzicht per provincie.

ANTWERPEN Slechts 15 procent van de bussen en trams rijdt uit. Dat is zo goed als géén dienstverlening. Alleen op tramlijnen 8 & 10 is er een goede bediening. In de regio ten Noorden van Antwerpen (Ekeren, Kapelle, Kalmthout) is ongeveer 1 op de 3 chauffeurs uitgereden. In de rest van de provincie ongeveer minder dan de helft. Op deze lijnen werd er wél uitgereden.



Het Summer Festival zet eigen vervoer in.

VLAAMS-BRABANT Werchter wordt in principe normaal bediend. Maar in de rest van de provincie en vooral in Brussel is de hinder groot. Ongeveer één derde van de chauffeurs is uitgereden. Hier vind je de niet-gereden ritten.

LIMBURG Amper 1 op 2 bussen rijdt uit. De hinder is het grootst op de stadsnetten: op de stadslijnen in Genk, Hasselt, Sint-Truiden en Tongeren rijdt vrijwel geen enkele bus. Ook de meeste belbussen zijn verstoord.

OOST-VLAANDEREN In Gent is de dienstverlening eveneens zwaar verstoord. Momenteeel rijden alleen tramlijn 1 en tramlijn 4 (op de as UZ-Muide) om de 30 minuten. Op tramlijn 2 en de as Muide - Gentbrugge Moscou van tramlijn 4 is vanmorgen geen bediening. Stadsbussen 3 en 5 rijden om de 30 minuten. De stadslijnen 6, 8, 9, 17/18, 38/39 rijden momenteel niet uit. Ook in Aalst en Sint-Niklaas is er zware hinder op de stadslijnen.

WEST-VLAANDEREN De streeklijnen zijn in heel West-Vlaanderen ernstig verstoord. Amper 10 % van de chauffeurs is uitgereden. Ook de Kusttram ondervindt hinder door de staking: minder dan de helft van de trams rijdt op dit moment.



De stadsnetten Oostende en Brugge rijden zeer onregelmatig, op de stadsnetten van Kortrijk, Roeselare en Knokke rijdt geen enkele bus. Minder dan de helft van de Kusttrams rijden. Tot slot rijdt ongeveer 65 % van de belbussen.