Filevrij vanaf maandag, da's wishful thinking

BRECHT HERMAN

30/06/17 - 05u00

File op de E340 door hitte. (Archieffoto.) © photo news.

De filemeter kleurt al twee dagen flink rood, vooral rond Antwerpen. Vandaag zal het allesbehalve beteren. En hoewel de vakantie begint, hoeft u maandag nog geen lege snelwegen te verwachten.

"De drukte van de voorbije dagen is, behalve aan enkele ongevallen, te wijten aan een toename van het recreatieve verkeer. Sommige mensen hebben al vakantie en maken uitstapjes met de wagen", weet Peter Bruyninckx, woordvoerder van het Vlaams Verkeerscentrum. Vandaag zal dat niet anders zijn. "Bovendien begint de vakantie-uittocht en start de avondspits op vrijdag traditiegetrouw al vroeg in de middag. We verwachten dus heel wat drukte, zeker in en rond Antwerpen." Eén meevaller is dat het begin van onze vakantie niet samenvalt met die in Nederland. "Anders had er nóg meer file gestaan."



Lege autostrades

Wie trouwens hoopt om vanaf maandag over lege autostrades naar het werk te tuffen, is er wellicht aan voor de moeite. "We hebben geen glazen bol, maar er zal vanaf 1 juli geen oase van rust neerdalen, vrees ik. De ervaring van vorig jaar leert me dat het de eerste twee weken van juli relatief druk blijft. Pas halfweg de maand - als ook het bouwverlof begint - neemt de filezwaarte beduidend af."